Calciomercato Lazio | Lotito blinda Castellanos e saluta i senatori: le sue parole

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio riparte da Taty Castellanos. Sulle spalle dell'argentino e di Noslin si reggerà l'attacco biancoceleste della prossima stagione. La conferma arriva anche da Claudio Lotito che, sulle pagine de Il Messaggero, spiega come la società abbia respinto tutte le offerte (anche importanti) per la punta. Non è un mistero che il Girona e il City Group volessero riacquistare il Taty e che siano arrivati a mettere sul piatto quasi 20 milioni (bonus compresi). La Lazio, però, non lo ha ceduto e il patron crede in lui: «E pensiamo che possa finalmente sbloccarsi e dimostrare tutto il suo valore, senza il naturale peso di avere davanti chi aveva fatto la storia della Lazio».

Il patron parla poi di Immobile ribadendo che lui, così come Milinkovic e Luis Alberto, ha chiesto la cessione capendo che il loro ciclo in biancoceleste fosse finito. La società, sempre secondo Lotito, ha intrapreso un nuovo progetto basato sui giovani, ma ci tiene a sottolineare che non si tratti di un ridimensionamento.