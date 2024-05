Calciomercato Lazio | Luis Alberto, sono ore decisive: dal Qatar aspettano una risposta

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Si prospetta un'estate molto movimentata con le prime trattative che già mandano in fibrillazione l'ambiente biancoceleste. Tra i casi più delicati degli ultimi giorni c'è sicuramente quello di Luis Alberto. Il centrocampista spagnolo, ormai è noto, è tornato nel mirino dell'Al Duhail. La squadra qatariota negli scorsi giorni ha riallacciato i contatti. Sono due le offerte presentate sui tavoli di Formello, una prima da circa 7 milioni e una successiva da 11. Lotito, dal canto suo, non si smuovo dai 15 richiesti. Il presidente della Lazio gioca al rialzo. Vuole garantirsi un'entrata che gli permetta, almeno in parte, di reinvestire sul possibile sostituto (considerando anche il 25% da versare nelle casse del Liverpool). In questo senso, secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, le trattative andranno avanti imperterrite almeno fino a questa notte (al massimo domani quando a Formello dovrebbero arrivare gli agenti del calciatore). Il punto d'incontro, come anticipato dalla nostra redazione, si potrebbe trovare intorno 12 milioni di parte fissa, più eventuali bonus. Difficilmente, infatti, l'Al Duhail arriverà ad accontentare a pieno quelle che sono le richieste della Lazio. Fa parte del gioco. Da un lato c'è chi chiede, dall'altro chi risponde: la verità di solito si trova nel mezzo.

IPOTESI PERMANENZA? - Mentre si intensificano i contatti e la You First Sport, agenzia che cura gli interessi del giocatore, fa da mediatrice per arrivare a una soluzione, l'unico a guardare soddisfatto dall'esterno è proprio Luis Alberto. Lo spagnolo ha già l'accordo per volare in Qatar. Si sposterebbe dall'Europa per una cifra intorno ai 7 milioni di euro con scadenza imprecisata. Sempre secondo il quotidiano, però, non disdegnerebbe l'idea di restare ancora a Roma. Rispetto ai minuti post Lazio-Salernitana la sua voglia di abbandonare per forza il progetto sarebbe diminuita. In entrambi i casi ha la garanzia di un contratto importante che, nella Capitale, ha una scadenza fissata tra quattro anni.

LOTITO INSISTE - Le parti ora sembrerebbero essersi invertite. Il rapporto tra il 'Mago' e Tudor non è mai stato idilliaco, motivo per cui l'allenatore non farà nulla per trattenerlo. Lotito, invece, spera di risparmiare sull'ingaggio ed evitarsi nuove problematiche di questo tipo in futuro. In tal senso, tutte le partit hanno interesse - seppur a livello diverso - che la trattativa vada in porto. Per farlo, però, servirà un ultimo sforzo da parte delle due società.