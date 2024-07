Calciomercato Lazio | Marcos Antonio saluta e torna in Brasile: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio è pronta a salutare Marcos Antonio. Il centrocampista 24enne sta per diventare un nuovo giocatore del San Paolo. Accordo ormai totale tra Lotito e il club brasiliano: prestito con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Una cifra che permetterà alla Lazio di mettere a bilancio una piccola plusvalenza. Superato definitivamente il Flamengo che aveva trattato Marcos Antonio per diverse settimane, la differenza l'ha fatta anche la "fede" del giocatore per la Tricolor. Intesa trovata e scambio di documenti, ultime formalità prima di definire il trasferimento e permettere a Marcos Antonio di effettuare le visite mediche, firmare il contratto e poi unirsi alla nuova squadra.