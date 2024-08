Calciomercato Lazio, offerta del Celtic per Isaksen: la risposta del danese

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Gustav Isaksen rimane un nome al centro delle voci di calciomercato. La Lazio valuta l'evoluzione di queste giornate finali di trattative, non chiudendo la porta a priori a una cessione, ma pretendendo una cifra importante per il classe 2001. Di ieri è la notizia dell'interesse del Celtic Glasgow, che ha offerto 2 milioni di prestito oneroso più diritto di riscatto fissato a 14. I biancocelesti pretendono l'obbligo e non il diritto, ma secondo quanto riportato dalla rassegna stampa del Messaggero lo stesso giocatore ha rifiutato la destinazione scozzese. Al momento Isaksen resta alla Lazio, e festeggia la nuova convocazione della Danimarca.