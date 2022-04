Calciomercato Lazio, Patric e il rinnovo: lo scenario dopo l'incontro con Raiola

Il difensore spagnolo è in scadenza a giugno e ha un'offerta del Valencia, ma ora la Lazio può riuscire a strappare la firma

Non solo Romagnoli, s’è parlato anche di Patric nell’incontro di venerdì tra la Lazio e Raiola. Il difensore spagnolo è in scadenza a giugno, sul tavolo c’è un’offerta del Valencia che però non ha ancora fatto breccia. Lotito ha fatto la sua proposta, contratto fino al 2026 e stipendio da 1 milione in base fissa e bonus che porterebbero la cifra a sfiorare il milione e mezzo a stagione. Patric al momento percepisce un milione di euro all’anno. Bonus compresi. L’offerta è stata fatta, Raiola ha preso atto, ne parlerà con il ragazzo, valuteranno le opzioni a disposizione. C’è più di uno spiraglio per arrivare alla firma, è quello che vorrebbe Sarri. Il tecnico sta lavorando su Patric, lo ha voluto trattenere a gennaio, ne ha chiesto ancora la conferma. L’ex Barcellona si trova bene con il nuovo tecnico, sente la fiducia, è molto legato alla Lazio, per questo sta prendendo in considerazione l’ipotesi di rinnovare. Una risposta è attesa nelle prossime settimane, non perdere Patric e staccare la concorrenza per Romagnoli. L’incontro con Raiola aveva questo scopo, è stato positivo.