Calciomercato Lazio, pazza idea Suarez: il Pistolero proposto, ma...

Il giocatore uruguaiano è svincolato, nell'ultima Liga ha segnato 11 gol con l'Atletico Madrid, ma lo stipendio era monstre...

A caccia di un vice Immobile, con Sarri che non vorrebbe accontentarsi del solo Cabral. Tanti i nomi in lizza: trattati, sondati o proposti. Da Caputo a Mertens, passando per Simeone. L'ultimo in ordine di tempo, però, avrebbe del clamoroso. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, infatti, ai biancocelesti è stato proposto Luis Suarez. No, non il colombiano del Granada a cui il club s'era interessato un paio d'anni fa, ma il Pistolero ex Liverpool e Barcellona. L'uruguaiano, classe 1987 (come Mertens), è svincolato, ha detto addio all'Atletico Madrid e ora cerca una nuova sistemazione. Nell'ultima stagione di Liga ha segnato 11 gol, uno ogni 167' e ora cerca una squadra dove poter continuare a lasciare il segno. Su Suarez, sempre secondo Tmw, ci sono anche Atalanta e Fiorentina, ma la Lazio - ricevuta la proposta degli agenti - ci starebbe pensando, dovendo però fare i conti con i 6 milioni che il Postolero guadagnava a Madrid. Per arrivare a Roma dovrebbe decisamente abbassare le pretese, anche se il Decreto Crescita potrebbe aiutare. Altra condizione, Suarez è extracomunitario e la Lazio per ora non ha posto (ha preso Marcos Antonio), dovrebbe prima cedere un altro extracomunitario all'estero per liberare uno slot.