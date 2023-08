Calciomercato Lazio | Pellegrini, l'ultima idea della Juventus per cederlo

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Lotito ha accennato a un quarto colpo in arrivo, che sia uno tra Ricci e Pellegrini? Non si sa, quel che è certo, però, è che la Lazio è tornare a fare sul serio per il terzino della Juventus. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il classe 1999 vuole fare ritorno nella Capitale e a tal riguardo ha già rifiutato l'offerta del Nizza. La società biancoceleste e quella bianconera sono in contatto continuo per chiudere una trattativa sulla base del prestito con opzione di riscatto (obbligo o diritto). Uno dei temi più discussi tra le due dirigenze è quello dell'ingaggio. La Juve ha necessità di liberarsene, la Lazio non vorrebbe pagarlo per interno. Ecco allora l'ultima idea dei piemontesi: rinnovare il contratto di Pellegrini, spalmando il suo stipendio (e i costi di ammortamento) in più anni, prima di spedirlo alla corte di Sarri. Si tratterebbe di una modalità non nuova in casa Juventus che già nella trattativa con la Fiorentina per Arthur aveva attuato questa politica.