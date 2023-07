Calciomercato Lazio | Ricci, respinta la prima offerta: Lotito pronto al rilancio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO RICCI - Doppia offerta al Torino, doppia risposta negativa. Lotito aveva alzato il telefono per due calciatori, Sanabria e Ricci, mettendo sul tavolo una proposta complessiva di 35 milioni. Cairo però ha resistito al primo blitz della Lazio, che però non è disposta ad arrendersi. Dopo l'arrivo di Castellanos, Sanabria non rappresenta più un obiettivo per i biancocelesti. Discorso diverso per Ricci, che rimane comunque in pole nelle scelte di Sarri per il ruolo di regista. È prevista quindi una nuova offensiva da parte del patron laziale, disposto ad accontentare le richieste del suo allenatore. Sullo sfondo rimangono sempre le candidature di Torreira, Paredes (nuovi contatti nelle prossime ore) e Fausto Vera.

