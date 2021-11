Calciomercato Lazio, Rugani per rinforzare la difesa: ecco la situazione

Torna di moda, è un nome che era circolato in estate, può essere la volta buona. Daniele Rugani è ancora in orbita Lazio, è un pallino di Maurizio Sarri, l’ha svezzato a Empoli, l’ha allenato a Torino, lo riabbraccerebbe volentieri a Roma. Il centrale, classe 1994, sta giocando poco con Allegri, nelle gerarchie è dietro a De Ligt, Bonucci e Chiellini, è in scadenza nel 2023, viene valutato meno di 10 milioni di euro. Come riportato da La Repubblica, la Lazio ci sta pensando seriamente, nei prossimi giorni ci potrebbe essere un contatto tra i club per capire la fattibilità dell’affare. L’ostacolo più grande è la volontà di Allegri di non privarsi di un giocatore affidabile, soprattutto in considerazione delle difficoltà fisiche di Chiellini. Molto dipenderà anche dalle cessioni. In lista di sbarco c’è Denis Vavro, gli agenti stanno cercando una nuova sistemazione in Liga e in altri campionati. Lo slovacco è fuori dai piani di Sarri e vuole trovare una nuova squadra.