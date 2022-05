Calciomercato Lazio, Sarri 'invita' Mertens a Roma. Ma prima...

Pubblicato alle 00:15

C'è anche la Lazio in corsa per Mertens. L'attaccante del Napoli è in scadenza di contratto, sta valutando se rimanere in Campania o se lasciare dopo nove stagioni passate all'ombra del Vesuvio. A 35 anni può decidere con serenità, tenendo in considerazione anche gli aspetti familiari. Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, presto ci sarà un incontro tra De Laurentiis e l'entourage del calciatore per capire se ci sono i margini per andare avanti insieme. Mertens dà la precedenza al Napoli, ma c'è stato anche un contatto con Sarri, al quale è molto legato. Se non dovesse rinnovare, la Lazio sarebbe tra le candidate.