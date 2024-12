Calciomercato Lazio, spuntano voci su un prodigio svizzero: ecco chi è

© foto di Instagram Sanches

RASSEGNA STAMPA - Mentre la Lazio fa passi avanti nella trattativa per il trasferimento di Akpa Akpro al Monza (club con cui parallelamente si tratta per Bondo, così come da noi riportato in esclusiva), iniziano ad infoltirsi anche le voci sul mercato in entrata. Secondo quanto ricorda e sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il club biancoceleste in questo momento può prendere solo un under 22, a meno che non vengano fatte delle riflessioni particolari su Castrovilli.

Nella giornata di ieri era emerso il nome di Atangana (insieme ai già noti Belahyane, Casadei, Fazzini e Koné) ma stamattina il quotidiano riporta anche un nome inedito: si tratta di Alvyn Sanches, baby prodigio del Losanna e dell'Under 21 svizzera. Il club momentaneamente smentisce, ma si può tenere in considerazione.

Nato in Francia, a Créteil, ma naturalizzato svizzero con passaporto anche portoghese, Sanches è un 2003 strutturato fisicamente e alto 1,83. Di piede sinistro, ricopre il ruolo naturale di mediano, ma se necessario può spostarsi anche sulla trequarti. Transfermarkt attualmente lo valuta 4 milioni. Il suo contratto con il Losanna scade il 30 giugno del 2026: finora tra Super League e Coppa Svizzera ha collezionato in stagione 21 presenze, in cui ha segnato 9 gol e servito 3 assist.