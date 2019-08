Calciomercato Lazio, un'ufficialità e una suggestione: la giornata di oggi

Scorre senza grandi novità di calciomercato questa penultima domenica senza Serie A. Mancano solo due settimane all'inizio della stagione, e la rosa della Lazio non può dirsi ancora al completo. Serve qualcosa in attacco. Inzaghi sta chiedendo un innesto che possa integrarsi con Caicedo – con il quale si sta trattando il rinnovo – e Immobile. Llorente piace al mister, ma l'immobilismo degli ultimi giorni lo sta portando a valutare diverse alternative: tra cui il ritorno all'Athletic Bilbao. Le altre piste che portano a Petagna, Dost e Simeone, al momento sono da considerare solo ipotesi. Così come sarebbe stata un'ipotesi decisamente suggestiva quella per Sebastiano Esposito dell'Inter. La Lazio ha provato a inserire il baby gioiellino nei discorsi con i nerazzurri per Milinkovic, senza successo. Sempre per quanto concerne la situazione del serbo: il cerchio delle pretendenti si sta restringendo sempre di più. Ad aumentare, invece, sono le probabilità che alla fine Sergej resti a Roma.

CAPITOLO USCITE - In tarda mattinata è arrivato l'annuncio ufficiale: Tounkara è un nuovo giocatore della Viterbese. L'attaccante lascia la Lazio a titolo definitivo, ha firmato un contratto di due anni. Ancora alla ricerca di una sistemazione Wallace e Durmisi. Il brasiliano piace a due club spagnoli, il loro interesse si va ad aggiungere a quello di Monaco e Benfica. L'ex Betis, intanto, è sempre più orientato verso la Turchia. Il Fenerbahce è in pole e potrebbe tentare l'affondo nei prossimi giorni, mentre il Besiktas sembra essersi defilato. I biancocelesti chiedono 5 milioni. Nessuna novità sul fronte degli altri esuberi. Con l'inizio della settimana si aspetta un'accelerata per quanto riguarda le cessioni.

LAZIO, GASCOIGNE TORNA A PARLARE

LAZIO, LA STATISTICA TOP DI LAZZARI

TORNA ALLA HOMEPAGE