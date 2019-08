Calciomercato Lazio, sondaggio con l'Inter per Esposito: “no” dei nerazzurri

Una suggestione morta sul nascere per il calciomercato della Lazio. A seguito della richiesta di informazioni da parte dell'Inter per Milinkovic, infatti, i biancocelesti avrebbero rilanciato provando a inserire il nerazzurro Sebastiano Esposito come eventuale contropartita. La risposta è stato un secco “no”, lo riporta fcinternews.it. Il centravanti diciassettenne ha stregato Conte nel precampionato, e il tecnico avrebbe dato l'ordine alla società di respingere qualsiasi offerta: per l'Inter, quindi, Esposito non ha prezzo e non va considerato in vendita. L'ex tecnico della Juventus ha già intenzione di usarlo come quarto attaccante dietro a Lukaku, Lautaro Martinez e Dzeko (per il quale è in corso una trattativa con la Roma che, esattamente come i biancocelesti, avrebbe provato a inserirlo nello scambio). Il gioiellino resterà a Milano, anche per non rischiare di creare uno Zaniolo bis. Comunque, il tutto sarebbe stato legato eventualmente a una possibile trattativa per Milinkovic, anche quella di conseguenza arenata ancor prima di iniziare. Contenta l'Inter, contenta la Lazio: la permanenza del serbo resta la priorità.

LAZIO, LE PAROLE DI GASCOIGNE

LAZIO, LA STATISTICA TOP DI LAZZARI

TORNA ALLA HOMEPAGE