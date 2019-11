Calciomercato Lazio, vertice per il rinnovo di Armini: le ultime

La Lazio e Mino Raiola sono tornati a parlare. E tra i tanti temi, c’è indubbiamente il rinnovo di Nicolò Armini. Il capitano della Primavera è in scadenza a giugno: in estate il prolungamento sembrava essere ad un passo, poi l’operazione s’è bloccata. Nei giorni scorsi, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ci sono stati nuovi contatti tra la dirigenza e l’entourage del giocatore, l’operazione sembra propendere per la fumata bianca. Il rischio di perdere il talentoso centrale difensivo a zero ha smosso qualcosa tra i biancocelesti, e la situazione si è evoluta ancora. Il tempo, però, incombe. Il rinnovo dovrà arrivare prima dell’apertura del mercato. Della proposta della Lazio, fatta a luglio, si conoscono i dettagli temporali (cinque anni di contratto), ma non quelli economici. La firma non è arrivata, Armini ha partecipato agli Europei Under 19 e poi ha iniziato la sua esperienza nella Primavera di Menichini. I primi mesi non hanno regalato grandi soddisfazioni alle baby aquile, ma soprattutto la difesa è stata messa sotto accusa.

SCENARI - Armini, lazialissimo, si sente legato alla società e vorrebbe continuare il suo percorso di crescita a Roma. Il club, dalla sua, crede nelle sue qualità tecniche, ma si aspetta di più. Giocando con i ‘grandi’ ha dimostrato grinta, sia nell’esordio in Europa League che in quello in Serie A. L’augurio è che la firma arrivi a breve, per fare di Armini la nuova scommessa ‘made in Formello’.

Lazio, festa per i 120 anni: dal Papa a Mattarella, l'elenco delle visite istituzionali

Calciomercato Lazio, intrecci con Raiola: si valuta Rosario del Psv

TORNA ALLA HOMEPAGE