Lazio, festa per i 120 anni: dal Papa a Mattarella, l'elenco delle visite istituzionali

Fervono i preparativi per festeggiare i 120 anni della Lazio. Saranno tante le iniziative del club biancoceleste a cominciare dalla maglia con cui giocherà la finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus. La società, poi, avrà un fitto calendario di visite istituzionali. Come sottolinea la consuta rassegna di Radiosei, ci sarà un incontro con Papa Francesco, per un'udienza privata con il Pontefice dedicata esclusivamente alla Lazio e alla Polisportiva biancoceleste. La data ancora non si conosce così come è ancora in sospeso l'incontro con il Sindaco di Roma, Virginia Raggi, che probabilmente avverrà in concomitanza con l'imminente svelamento dei lavori di ammodernamento realizzati nel centro sportivo di Formello. Non poteva mancare anche un ricevimento al Quirinale con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sarà la terza volta che il capo dello stato riceve le aquile in maniera privata. Era accaduto nel 1975 al club di Lenzini, con Giovanni Leone a capo dello stato, e nel 2000 sotto la guida di Sergio Cragnotti, con Carlo Azeglio Ciampi alla presidenza.

