DIRETTA – Calciomercato Lazio: è quasi fatta per Hysaj e Anderson. Si lavora per Correa-Sarabia

CALCIOMERCATO LAZIO - Il calciomercato della Lazio inizia a entrare nel vivo. Questa settimana dovrebbe essere decisiva per diversi acquisti e qualche cessione. La priorità per il momento sono gli esterni d'attacco, ma si guarda anche al centrocampo. Entro mercoledì arriverà la firma sul contratto per Elseid Hysaj, il terzino diventerà un calciatore ed è pronto a firmare un contratto che lo legherà ai biancocelesti fino al 2025. Il giocatore ex Napoli ritroverà Sarri in panchina. Per quanto riguarda Felipe Anderson, l'affare è quasi concluso. Il brasiliano è davvero vicino a tornare a Roma. L'operazione verrà chiusa con una formula particolare. Il cartellino sarà ceduto con un indenizzo (circa 2 milioni), con il 50% della futura e possibile rivendita che finirà nelle casse del West Ham. La settimana che entra porterà notizie anche sul fronte Toma Basic. Il calciatore croato potrebbe svincolarsi dal Bordeaux, dopo la retrocessione in Ligue2 dei francesi a causa di problemi finanziari. La Lazio ha trovato l'accordo con il giocatore per cinque anni a 1,5 milioni a stagione.

CORREA–SARABIA – La Lazio è disposta a sacrificare Joaquin Correa, attualmente impegnato in Coppa America, per risollevare le casse della società e accontentare le richieste di Sarri. Forte sull’argentino l’interesse del PSG e del Tottenham. Gli inglesi al momento sono quelli ad aver presentato l’offerta più sostanziosa (circa 30 milioni bonus compresi). Con i francesi la situazione è diversa, il PSG infatti ha inserito nella trattativa il cartellino di Pablo Sarabia. Le negoziazioni tra i club e la società sono in corso, si cerca l'accordo. Spuntano altri nomi che hanno suscitato l’interesse della Lazio in forza ai parigini. Il primo è quello di Thilo Kehrer che potrebbe lasciare Neymar e compagni, ma potrebbe essere anche un affare slegato rispetto a Correa. Il secondo è quello di Boubacar Kamara dell’Olympique Marsiglia. L’OM sarebbe interessato a Escalante e porterebbe avanti la trattativa per l’argentino a prescindere da Kamara. Si tratta di un’operazione complessa, viste anche le rischieste elevate del club, ma l’interesse per il classe '99 è concreto.

LE ALTRE OPERAZIONI - Marco Parolo ha salutato il popolo biancoceleste con un bellissimo messaggio di addio. L'ex numero 16 vuole continuare a giocare e c'è un club di Serie A che si sta muovendo per lui. Si tratta del Genoa che è interessato al classe 1985 liberatosi a zero dalla Lazio. Il centrocampista valuterà le varie opzioni per il suo futuro. Nonostante i calciatori che si sono svincolati, la rosa della Lazio deve essere sfoltita. Tra i giocatori in cerca di conferma ci sono Vavro, Lukaku, Jony, Muriqi e Adekanye. I 5 calciatori proveranno a convincere Maurizio Sarri per una loro permanenza nel club biancoceleste. La speranza è che si possa trovare una sistemazione o che i giocatori finiti ai margini dall'ex tecnico Simone Inzaghi possano far ricredere la dirigenza biancoceleste su un loro possibile impiego.