Esodo biancoceleste a Como: aperto un altro settore per i tifosi della Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio va a Como per il turno infrasettimanale e con lei anche il solito numero di tifosi pronti a sostenere la squadra. In tutto i sostenitori biancocelesti saranno 1150, invece dei 720 previsti inizialmente. Questo perché, come scrive il Corriere dello Sport, la società lombarda ha deciso di riservare ai tifosi della Lazio anche i Distinti Laterali da 430 posti, oltre al classico settore ospiti andato polverizzato in pochi minuti. Anche questi ultimi posti sono stati a ruba in brevissimo tempo, con la tifoseria laziale pronta a dare il massimo sostegno.