Fiorentina - Lazio, Inzaghi in conferenza: "Avanti a testa alta. Corsa Champions? Si è complicata"

Vince la Fiorentina, con la Lazio si allontana dalla zona Champions complicando la corsa al quarto posto. I biancocelesti escono sconfitti dal Franchi complice la doppietta di Vlahovic, che segna un gol per tempo. Per analizzare la sfida in conferenza stampa è intervenuto il tecnico Simone Inzaghi.

Che partita è stata?

Nel primo tempo la squadra ha tenuto molto bene il campo, e ha fatto la partita. Di solito facciamo girare gli episodi dalla nostra parte, stavolta non ci siamo riusciti. Il secondo tempo è stato troppo nervoso, non si è quasi mai giocato e c'è poco da dire.



Una Lazio poco cinica e stanca?

No, stanca no. Nel primo tempo alla squadra posso rimproverare solo il gol subito, dove dovevamo difendere meglio. Abbiamo creato, contro un'ottima squadra che si stava giocando la salvezza. Quindi il nostro rammarico è non aver concretizzato nel primo tempo. Nel secondo dovevamo essere più lucidi, una grande squadra probabilmente dovrebbe esserlo, nonostante i cambi e le barelle.



Quanto si complica la corsa Champions?

Si complica di parecchio. Venivamo da un grande filotto che dovevamo continuare. Da Fiorentina a Fiorentina abbiamo fatto un percorso straordinario ottenendo 14 vittorie su 19. Abbiamo perso qualche punto all'inizio a causa degli impegni in Champions e delle problematiche per Covid. Comunque non dobbiamo rammaricarci, per il quinto anno consecutivo saremo ancora nelle coppe, quindi andiamo avanti a testa alta. La partita di oggi per noi aveva grandissima importanza.

