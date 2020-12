FORMELLO - Lazio, Inzaghi concede un giorno e mezzo di riposo

FORMELLO - Meritato riposo. "Un giorno e mezzo per godere e poi rituffarci sul campionato", come confidato da Simone Inzaghi con la qualificazione Champions in tasca. Annullata la seduta di scarico mattutina, la Lazio si ritroverà a Formello domani pomeriggio per cominciare a preparare la sfida con il Verona. Nuovo giro di tamponi alle 14,30, poi tutti in campo per la prima sgambata anti-Juric. Occhio all'infermeria, il tecnico biancoceleste spera di recuperare qualche pezzo per il match di sabato sera. Ieri Patric non era nemmeno in panchina a causa di un forte torcicollo, è a rischio e dipenderà da come risponderà alle sollecitazioni dei prossimi allenamenti. A Dortmund era sceso in campo grazie alle infiltrazioni, poi aveva saltato la trasferta di Cesena con lo Spezia. Dopo gli sforzi europei potrebbe esserci qualche rotazione degli interpreti, pensando anche al turno infrasettimanale con il Benevento, in programma martedì al Vigorito. Muriqi è ancora out per la lesione muscolare rimediata con lo Zenit: ha ripresa ad allenarsi in modo differenziato, potrebbe tornare a disposizione contro il Milan a San Siro (ultima gara del 2020).

