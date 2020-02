FORMELLO - Lazio, Sergente presente! Jony ok, Marusic fermo

FORMELLO - Avanti, marsc’. Simone Inzaghi fa l’appello al Fersini: Sergente, presente! Milinkovic in gruppo dopo due giorni di riposo supplementare a causa di un affaticamento ai polpacci. Il serbo c’è e ci sarà: ok per il Bologna a due allenamenti dall’appuntamento all’Olimpico. Ai box rimangono Lulic e Acerbi, sicuramente out, con il rischio che si aggiunga anche il nome di Marusic alla lista dei forfait. Ieri sera era in Paideia per un controllo post-seduta. L’ha chiusa affaticato. Il rientro, fondamentale a questo punto, è quello di Jony, regolarmente aggregato. Aveva saltato la sgambata di ieri per un colpo al piede sinistro. Lazzari e lo spagnolo, a 48 ore dal match, possono essere pronosticati nella formazione titolare.

CIRO OK. Il recupero di Immobile era già assodato. La febbre è alle spalle, Ciro stamattina ha confermato il ritorno partecipando all’intero allenamento, prove tattiche comprese. Caicedo e Correa, testati in coppia, si giocano il posto al suo fianco. I dubbi riguardano soprattutto la difesa: out Acerbi (spera di farcela per l’Atalanta, non è semplice), a disposizione Luiz Felipe dopo il turno di squalifica. Radu è l’unico sicuro della maglia sul centrosinistra: al centro uno tra Vavro e Luiz Felipe, anche se il brasiliano potrebbe scalare sul centrodestra dove sperano Patric e in seconda battuta Bastos.

Pubblicato ieri alle 12:45