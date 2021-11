Immobile mai sazio: con la Salernitana altro record in vista

RASSEGNA STAMPA - Ciro Immobile ha scritto e scriverà la storia della Lazio. Il bomber biancoceleste non è mai sazio e ha ancora tanta fame di gol. Dopo aver raggiunto e scavalcato Piola nella classifica marcatori all time del club capitolino, il numero 17 vuole tagliare altri traguardi importanti. Per farlo, ovviamente, c'è bisogno di fare la cosa che a Ciro riesce meglio: segnare. Come riporta la rassegna stampa a cura di Radiosei, contro la Salernitana Immobile avrà l'occasione di raggiungere quota 200 reti in tutti i campionati europei. Il capitano è fermo a 199 segnati quasi tutti in Italia: oltre ai 164 in Serie A, e alle 30 reti in Serie B, il centravanti campano ne ha segnati 3 in Bundesliga con il Borussia Dortmund e 2 in Liga col Siviglia. L'appuntamento dunque è fissato a domenica ore 18. La Lazio ospita la Salernitana per la dodicesima giornata di campionato e Ciro Immobile ha un'altra occasione importante per scrivere la storia.