Incidente Immobile, il prof. Lovati: "Frattura alla costola dolorosa, servirà almeno..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Una stagione a dir poco sfortunata per Ciro Immobile. Dopo i tanti infortuni, ora anche un incidente stradale che rischia di fargli saltare diverse giornate di campionato. A spiegare la situazione ai nostri microfoni è stato il prof. Stefano Lovati, specialista in ortopedia e traumatologia e responsabile della Sport Clinique Paideia. Queste le sue parole in merito alle condizioni del capitano della Lazio, che ha riportato una frattura composta all'XI costola: “La costola di per sé non è un problema. Se è una frattura composta si tratta solo di una questione di dolore. Però è chiaro che giocare a calcio diventa un po’ un problema… botte, spinte, cadute a terra ce ne sono durante il gesto atletico. È una frattura di lieve entità che si cura con riposo e anti infiammatori. Quindi non si opera, non si ingessa, nulla. Però se è una frattura completa è molto dolorosa, che necessita di una quindicina di giorni per riprendere attività sportiva a pieno ritmo. Però dipende, ci sono fratture e fratture: se sono anteriori, posteriori, sull’arco costale. Va controllata tra una settimana, fatta un’ulteriore radiografia anche per escludere problematiche polmonari. Ci sono fratture che sono stupidaggini, altre che uno si porta il dolore dietro anche per un mese e mezzo”.

