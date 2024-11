Italia, Rovella: "Sono felice per l'esordio!". E poi cita la Lazio...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Una prestazione sontuosa quella di Nicolò Rovella al suo esordio in Nazionale, una prestazione che lo ha visto mettersi in mostra con la maglia azzurra, dominando il campo e in lungo e in largo. Al termine della sfida, il centrocampista della Lazio è intervenuto in zona mista per commentare la sua prestazione:

"Sicuramente è un campo difficile perché il Belgio è una grande Nazionale. Siamo felici della vittoria, anzi felicissimi. E io per il mio esordio molto ma sono più felice per la vittoria. Bis con la Francia? Speriamo! Noi andremo in campo per vincere ogni partita" - Poi su Tonali, Frattesi e Barella - "Loro giocano tutti in grandi club ma anche io gioco in un grande club come la Lazio. Mi sono trovato bene perché sono giocatori forti e giocare con giocatori di questo spessore è facile".