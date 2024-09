Lazio | 5,4 milioni di stipendi restano fuori rosa: il punto sugli esuberi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - È tra i giocatori più pagati in assoluto nella rosa, ma non fa parte né della lista stilata per il campionato né di quella europea. Curioso il caso di Elseid Hysaj - sempre convocato nelle prime tre sfide della stagione, ma fuori dal progetto di Baroni. In estate il club ha cercato di 'piazzarlo', ma quel contratto fino al 2026 da 2.8 milioni più bonus lo ha reso, di fatto, invendibile. E così il difensore albanese è rimasto a Formello, dove continua ad allenarsi regolarmente, pur con la certezza di non poter esser preso in considerazione, a meno che non succeda qualche imprevisto ai difensori della Lazio e la dirigenza decida di sfruttare i due cambi possibili (solo per la Serie A).

Stessa situazione per Akpa Akpro e Basic, i due esuberi rimasti a Roma e scartati da entrambe le liste. Anche nel loro caso - riporta Corriere dello Sport - i loro stipendi (rispettivamente da un milione e 1,6 milioni netti) non hanno aiutato a trovare una sistemazione che facesse tutti contenuti. Sull'ivoriano ha pesato la volontà di tornare a Monza, una scelta che l'ha portato a rifiutare altre destinazioni. Sul croato, invece, è stata più che altro una decisione strategica della Lazio. "L'Hajduk - ha raccontato Basic - ha fatto il massimo nella trattativa, doveva decidere solamente il presidente Lotito, che però non ha accettato e non mi ha lasciato partire. Questo è l'unico motivo per cui non sono tornato in Croazia. Ero pronto a rinunciare a una parte del mio stipendio. Semplicemente, il presidente ha deciso così e nulla poteva essere cambiato". In altre parole, anziché darlo via risparmiando solo su una minima parte del suo ingaggio, il club ha preferito tenerlo in organico nel caso in cui dovesse presentarsi una situazione di necessità. E così, 5,4 milioni netti di stipendi restano fuori rosa.

