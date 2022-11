Lazio, a febbraio gli spareggi in Conference: le date

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

La Lazio esce con le ossa rotte dal de Kuip. Il gol di Gimenez condanna la squadra di Sarri a salutare l'Europa League. Il terzo posto apre a Immobile e compagni le porte della Conference League. Una soluzione difficile da accettare per una squadra che partiva da testa di serie e che si ritrova fuori dalla seconda competizione internazionale per club. Arrivando come ripescati, i biancocelesti saranno costretti allo spareggio che disputeranno contro la seconde dei gironi di Conference. La gara di andata si giocherà all’Olimpico il 16 febbraio, il ritorno invece il 23 fuori casa. Non è finita qui perché i capitolini disputeranno l'andata all'Olimpico e il ritorno fuori casa.