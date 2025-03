Lazio, a giugno la rivoluzione in difesa: ecco chi è sul mercato e chi no

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Seppur ancora presto in termini di calendario, è inevitabile iniziare a pensare già al mercato. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, sotto la lente di ingrandimento ci finirà soprattutto la difesa, con Gila protagonista. Per lui la trattativa per il rinnovo non c'è mai stata e il suo agente sta raccogliendo proposte. La sua cessione (anche in Italia) può garantire un bottino non indifferente, che va condiviso con il Real.

Per quanto riguarda Romagnoli, il quotidiano parla di un'offerta arrivata dalla Premier in inverno e rispedita al mittente. Non c'è stato rinnovo, non c'è stato adeguamento. Il suo contratto scade nel 2027. Lazzari non ha mercato, mentre Hysaj ha un anno di contratto.

Occhio anche a Tavares, perché anche per lui il possibile arrivo di "offertone" porterebbe la società a fare valutazioni. Il discorso Marusic è diverso, poiché il rinnovo è scattato automaticamente fino al 2026, ma la trattativa per un nuovo accordo economico è in stand-by. Il montenegrino attendeva un adeguamento, ma se le cose dovessero andare diversamente vorrebbe essere libero di decidere cosa fare.