Lazio, a Torino torna la coppia Dia-Taty e punta già a un importante traguardo

RASSEGNA STAMPA - Sono già stati soprannominati la coppia del gol e non potrebbe essere diversamente per quello che Castellanos e Dia stanno facendo vedere in campo. Marco Baroni ha deciso di schierarli insieme e non ha cambiato approccio neanche quando la Lazio ha subito più gol del dovuto. Il risultato? Sette gol in due: quattro in quattro gare da titolare per Dia, tre per Castellanos. La coppia ha dovuto separarsi nella gara contro la Fiorentina, causa infortunio del Taty, ma è pronta a tornare insieme nell'importante lunch match di Torino in programma domenica.

Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero le proiezioni vedono entrambi arrivare in doppia cifra ma basta vedere il confronto rispetto alla passata stagione per farsi un'idea chiara: la coppia Taty-Dia ha siglato 7 reti sulle 12 complessive e tutte su azione. Lo scorso anno la coppia formata da Immobile e Castellanos realizzò il settimo gol su azione il 10 febbraio, alla 24esima giornata di campionato. A Torino la nuova coppia del gol potrebbe già segnare il sorpasso e certificare ancora una volta l'inizio di una nuova era.