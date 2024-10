Lazio, alla ricerca del clean sheet perduto: l’ultimo proprio contro l’Empoli

Fonte: Chiara Scatena - Lalaziosiamonoi

In questo avvio di stagione la Lazio ha imparato a giocare all’attacco, risolvendo uno dei problemi della scorsa stagione. Baroni ha allestito due squadre, una per il campionato e una per l’Europa, e nessuna ad ora ha sfigurato nel reparto avanzato. Specialmente in Europa la Lazio ha segnato ben 7 gol, 3 contro la Dinamo Kiev e 4 contro il Nizza, e ne ha subito uno solo. Ad Amburgo è arrivato anche il primo, e finora unico, clean sheet stagionale e ora si spera di poter riprendere questa tendenza anche in campionato.

La Lazio viene sì da 6 vittorie nelle ultime 8 partite all’Olimpico (2 pareggi), ma in tutte queste uscite ha subito almeno un gol. Come scrive il Corriere dello Sport, l’ultima porta inviolata risale al 12 maggio, quando all’Olimpico arrivava proprio l’Empoli. La squadra toscana è quella che ha effettuato più contrasti ed è rimasta imbattuta nelle prime otto stagionali, non è mai arrivata a nove. La Lazio proverà, dunque, a bucare una delle difese più solide di questo avvio di campionato e che non prende gol da tre partite consecutive.