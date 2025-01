Lazio, Baroni carica la squadra prima del derby: ecco cosa gli ha detto

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Non si è nascosto Marco Baroni dopo il pareggio contro l'Atalanta: questo è un momento di difficoltà per la Lazio, ma non per i risultati, bensì per i numerosi infortuni che hanno colpito la rosa e che inevitabilmente limitano le scelte del tecnico fiorentino. Una condizione nota a tutti, giocatori compresi, che non deve però essere motivo di distrazione o resa per la squadra, tutt'altro. Per questa ragione, prima della seduta di allenamento di ieri, Marco Baroni ha riunito la rosa a centrocampo e,secondo quanto riporta Il Messaggero, l'ha spronata dicendo loro: "Questo è il momento di stringere i denti e far vedere nelle difficoltà chi siamo".