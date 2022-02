Lazio - Bologna, Immobile vuole esserci: altri accertamenti e il provino

RASSEGNA STAMPA - Per fortuna solo una botta, anche se stava meglio prima, come riferito con una battuta dallo stesso Immobile dopo il match di San Siro. Il destro che sbatte sulla gamba di Kalulu Ciro l'ha accusato, la caviglia fa male ma fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. È una contusione, non c'è frattura quindi niente stop lungo, ma solo precauzione in vista del Porto giovedì. Ecco perché contro il Bologna il bomber biancoceleste potrebbe riposare senza correre rischi inutili e recuperare al massimo per l'Europa League. Oggi, come ricorda la rassegna di Radiosei, Immobile farà altri accertamenti, delle valutazioni approfondite per capire i margini di un rientro già sabato. Conteranno le sensazioni del giocatore e il provino a Formello durante l'allenamento di rifinitura, da lì si saprà se la Lazio andrà all'assalto con o senza il suo attaccante principe.

