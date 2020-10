Lazio - Borussia Dortmund, dubbio a centrocampo: Leiva - Parolo per una maglia

Il grande giorno del ritorno della Lazio in Champions League è arrivato. In mattinata Simone Inzaghi scioglierà gli ultimi dubbi in vista del Borussia Dortmund nel risveglio muscolare che farà la squadra. Importante il recupero di Luiz Felipe in difesa, che si riprenderà una maglia da titolare: al momento l'ipotesi più probabile prevede il brasiliano sul centrodestra, con Acerbi centrale e Hoedt sul centrosinistra. Patric partirebbe dalla panchina per garantire anche un cambio sugli esterni visto che Marusic e Fares non sono al massimo. L'alternativa prevede l'inserimento di Parolo in mezzo alla difesa e lo spostamento di Acerbi sul centrosinistra. Un azzardo considerando che davanti ci sarà Haaland.

CENTROCAMPO - Inzaghi riflette anche sul centrocampo. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Leiva non è ancora tornato al top e la Lazio ha bisogno di uno schermo importante davanti alla retroguardia. Il brasiliano entra così in ballottaggio con Parolo, che ha ben ricoperto il ruolo nella parte finale della scorsa stagione. L'ex Liverpool a Genova è andato in difficoltà e questo ha spinto il tecnico alla riflessione, ma rimane il favorito a scendere in campo dal primo minuto. L'esperienza internazionale (dopo Reina è il biancoceleste ad avere più presenze in Champions League) e l'importanza sono dalla sua parte, anche se fisicamente sembra ancora lontano dal Leiva pre lockdown. Chissà che la musica della Champions non abbia un effetto rigenerante.

