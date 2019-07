Lazio, Canigiani: “Per gli Under 25 novità assoluta”. E sulle maglie...

Novità: sugli abbonamenti Under 25 (mai realizzati fino a questa stagione) e su quelli Under 14, oltre che alcuni accorgimenti per i tifosi che andranno a sottoscrivere l'abbonamento. Di questo ha parlato ai nostri microfoni Marco Canigiani, il Responsabile Marketing della S.S. Lazio. Infine, qualche anticipazione anche sulle nuove maglie: “Ai tifosi dico di leggere bene le indicazioni per informarsi con precisione su dove andare a sottoscrivere il proprio abbonamento, perché alcune tariffe possono essere acquistate solo nei nostri Lazio Style Official Store. Gli abbonamenti elettronici possono essere fatti ovunque, quelli cartacei solo nei punti Plus Ticket One e nei nostri negozi. C'è inoltre la novità della tariffa per gli studenti Under 25 che possono andare in Tevere e Monte Mario, questo tipo di promozione non era mai stata realizzata prima. Per l'Under 14 invece è rimasto tutto invariato, il cosiddetto “abbonamento dell'aquilotto” è disponibile a un prezzo molto conveniente: 50€ in tutti i settori, tranne che in Tribuna d'Onore Centrale, dove costa 500€. L'abbonamento per gli Under 14 si può acquistare singolarmente, solamente per quello in Tevere Top deve essere obbligatoriamente abbinato all'acquisto di un adulto”.

SULLE MAGLIE: “Per la presentazione della prima maglia in Campidoglio saremo ospiti del Sindaco Raggi, ma ancora stiamo definendo le modalità con le quali avverrà. Per il ritiro lo schema è ormai consolidato, non ci sono al momento particolari novità: ad Auronzo, comunque, verrà presentata un'altra maglia. Per la terza si vedrà più avanti”.

