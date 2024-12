Lazio, Castellanos leader: il Taty mette il derby nel mirino

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il derby di domenica sarà un derby di prime volte. La gara contro la Roma sarà la prima di Baroni da allenatore e anche la prima del Taty da titolare. Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport nella passata stagione Castellanos rimase in panchina nella gara d'andata e, in quella di ritorno, subentrò nel finale a Ciro Immobile. In un anno per l'argentino è cambiato tutto: da riserva a titolare a pedina cardine del gioco di Baroni.

9 reti messe a segno (7 in campionato e 2 in Europa League) ma i gol sono quasi un contorno in confronto all'importanza del Taty durante le gare: produce gioco puntando sulla verticalità, arretra per aprire spazi e servire palloni invitanti come accaduto nella gara contro l'Atalanta quando ha smistato il pallone per Rovella che ha poi dato il via al gol di Dele-Bashiru. Contro la Dea è stato anche il calciatore che ha prodotto più sponde (6), e quello più coinvolto in duelli (11).

Adesso il derby chiama e Castellanos vuole rispondere presente magari con un gol che manca all'Olimpico dal 16 settembre (Lazio-Verona 2-1) e in Europa da ottobre nel 4-1 rifilato al Nizza. L'argentino ha messo a segno tutti i suoi ultimi quattro gol in trasferta: Lecce, Parma e la doppietta di Como, adesso il suo obiettivo è quello di mettere la sua firma in quell'Olimpico che conosce benissimo, in una gara che non è mai come le altre.