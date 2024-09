Lazio, centrocampo per 4: tra scommesse da non perdere e posti limitati

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha fatto le proprie scelte. Ceduto e non rimpiazzato Cataldi, Castrovilli escluso dalla lista per l'Europa League costringerà Baroni a poter contare solo su quattro centrocampisti nella competizione internazionale. La mediana sarà sulle spalle di Guendouzi, Rovella, Vecino e Dele Bashiru. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il tecnico laziale è già passato dal 4-3-3 al 4-4-2 inserendo una punta in più per ovviare alla mancanza di un trequartista. Ora, però, fino a gennaio tutto sarà sulle spalle dei quattro con in più solo Castrovilli e solo in campionato. La Lazio ha deciso di rischiare e non ci sarà modo di aspettare le scommesse, con Dele Bashiru, che in carriera ha fatto più la mezzala o il trequartista, che dovrà invece adattarsi presto al ruolo di centrocampista puro. Insomma grandi responsabilità per tutto il reparto che fino a gennaio non può sbagliare niente.