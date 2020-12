Lazio, col Milan nuovo esame per la difesa: Inzaghi punta sulla velocità

Patric e Radu ai lati di Luiz Felipe, che agirà come centrale. Sembrano essere queste le scelte di Simone Inzaghi in vista della gara col Milan. Fuori Hoedt, meglio puntare in questa gara, più sulla velocità piuttosto che sulla fisicità, vista l'assenza di Ibrahimovic e la coppia Leao-Rebic in grande spolvero. Per la difesa, dopo aver mantenuto la porta inviolata nell'ultimo impegno col Napoli, quello col Milan sarà un esame fondamentale. Tutt'altro che facile andando a vedere i numeri. Stando a quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, i rossoneri da ormai 15 partite, esattamente da luglio, hanno sempre segnato almeno due gol a partita. Numeri che disegnano alla perfezione l'attuale momento dei milanisti. Il dato che fa ben sperare è quello riguardante i gol subiti in trasferta. Nonostante la difesa biancoceleste abbia mostrato diversi limiti in questa prima parte di stagione, sono soltanto otto le reti subite finora lontano dall'Olimpico, nei sei match disputati. Un dato non proprio esaltante e rassicurante, ma quel che è certo è che la Lazio gioca e si muove meglio in trasferta.

