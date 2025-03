Lazio, congelato il rinnovo di Baroni: Lotito riflette, se ne parlerà a fine stagione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Lotito in silenzio. Nessuna reazione dopo il brutto ko di Bologna: forse un silenzio programmato per evitare di gettare nuova benzina sul fuoco. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il presidente sta valutando se intervenire o meno a Formello durante la sosta, o se aspettare una riprova.

Il momento è delicato, cruciale: la Lazio è attesa dall'ultima parte di stagione tra campionato ed Europa League. Ma negli ultimi due mesi, più di qualcosa non è piaciuta a Lotito. Per questo, come scrive il quotidiano, è scattata l'ora delle valutazioni. Quella dei giudizi, invece, arriverà a fine stagione. Impossibile quindi parlare adesso del futuro di Baroni, in scadenza a giugno 2026. Sarà fatto al termine di tutti i vari impegni, a bocce ferme: ogni discorso sul rinnovo è congelato.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.