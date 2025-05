Lazio, crollo degli acquisti estivi: serve una guida per rilanciare il mercato

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Uno degli obiettivi principali della prossima stagione sarà ridare valore a un mercato che, dopo un inizio promettente, si è spento. La “collezione estiva 2024” – Dia, Dele-Bashiru, Noslin, Tchaouna, Tavares – rappresentava una scommessa sulla crescita e sulla prospettiva, ma da gennaio in poi ha mostrato un crollo evidente sul piano tecnico e di rendimento.

Eppure, fino a dicembre, i numeri raccontavano una storia diversa: 17 gol e 14 assist in totale. Dia si era imposto accanto a Castellanos, Dele-Bashiru aveva acceso l’Olimpico con giocate e personalità, Noslin aveva brillato in Coppa Italia con una tripletta al Napoli, Tchaouna si era fatto notare anche in Europa e Tavares sfornava assist su assist. Sembravano tutti in rampa di lancio.

Poi la frenata brusca. Dal nuovo anno, come sottolinea il Corriere dello Sport, il contributo si è drasticamente ridotto: appena 6 gol e 3 assist in cinque mesi. Il rendimento è calato, l’entusiasmo si è spento, e con esso anche il valore di mercato dei singoli. Un’involuzione che impone riflessioni. Per evitare che l’investimento estivo si trasformi in minusvalenze future, la Lazio dovrà affidarsi a una guida tecnica capace di rilanciare i giocatori già in rosa. In assenza di offerte concrete, sarà fondamentale puntare su chi può ancora dare. Nessuno è incedibile, ma nemmeno da svendere.

