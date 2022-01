Lazio, da Strakosha a Luiz Felipe è tempo di crocevia per i giocatori in scadenza

Il 31 gennaio non segna solamente l'ultimo giorno di mercato invernale, ma anche il crocevia per i giocatori che hanno il contratto in scadenza a giugno del 2022. Come sottolinea l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, da domani saranno liberi di programmare il proprio futuro diversi giocatori in casa Lazio, su tutti Luiz Felipe e Patric. Il brasiliano costituirebbe chiaramente la perdita più grave, finora i tentativi di rinnovo non sono andati a buon fine e ogni ora che passa fa suonare più forte le sirene estere e quella dell'Inter, con Inzaghi che gradirebbe il suo arrivo anche se non potrebbe garantirgli un posto da titolare in una difesa collaudatissima. Patric dal canto suo è corteggiato dal Valencia, Sarri non ha lasciato che partisse già ora per necessità di reparto e con tutta probabilità firmerà con gli spagnoli per le prossime stagioni. Ad essere in scadenza è anche Lucas Leiva, con cui però non si è mai parlato di rinnovo soprattutto dopo che il posto da titolare è diventato di Cataldi. Capitolo portieri: sia Strakosha che Reina hanno il termine del contratto fissato a giugno, il mister vorrebbe rifondare il reparto e difficilmente tutti e due gli estremi difensori rimarranno oltre la scadenza. Strakosha vuole la certezza di giocare da titolare anche in futuro per mettere la firma su un rinnovo, Reina invece vedrà automaticamente scattare l'opzione fino al 2023 solo in caso di qualificazione europea. Situazioni in bilico, la rosa della Lazio potrebbe cambiare molto in reparti sensibili da qui alla prossima stagione.