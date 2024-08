Lazio, Dele-Bashiru è già un idolo: i numeri fanno impazzire i tifosi

RASSEGNA STAMPA - Un colpo di fulmine, un amore maturato nel giro dei 90' sotto le luci dello Stadio Olimpico e no, non è l'intro di una serie tv ma la conquista di Dele-Bashiru sul popolo della Lazio. Fisayo è stato lanciato dal primo minuto da Baroni nella partita contro il Verona sorprendendo tutti, anche i più scettici. Già su un recupero difensivo, feroce e grintoso, Dele-Bashiru ha strappato gli applausi del pubblico, diventando già uno dei preferiti dei tifosi.

Come riporta il Corriere dello Sport, ha mostrato più doti da mediano che da trequartista ma nel calcio fatto di mobilità, aggressione e dinamico di Baroni, però, l'aspetto posizionale conta ben poco. Il classe 2001 ha chiuso la sua partita contro il Venezia giocando 96 minuti, recuperando 11 palloni e commettendo 2 falli. Non solo manovra difensiva, il centrocampista ha completando 11 passaggi sulla trequarti (43 complessivi) e mettendo a segno 2 dribbling.

La sua volontà di mettersi al servizio di Baroni ed essere adeguato alle caratteristiche del suo calcio ha fatto sì che colpisse tutti il centrocampista, ma c'è una cosa in cui ancora deve migliorare. Come sottolineato in più occasioni dallo stesso tecnico della Lazio, Dele-Bashiru ha grandi potenzialità, corsa, qualità, ma "è un ragazzo che deve capire il nostro calcio e giocare, allenarsi forte e giocare". Questa la retta da seguire, ma il classe 2001 è appena arrivato ed è pronto a regalare grandi emozioni in questa nuova avventura.