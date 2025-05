Lazio, dentro o fuori: tutto in una notte per l’Europa. Gli scenari

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Si ripete come un mantra: "Mancano novanta minuti". Quando si arriva alla fine della stagione, ogni dettaglio può fare la differenza. Arrivati agli sgoccioli di questo campionato, la Lazio non conosce ancora il suo destino. Champions, Europa o Conference League? Per scoprirlo bisognerà aspettare stasera, la sfida con il Lecce e le sfide di Roma e Juventus, che si giocheranno in contemporanea.

Come ricorda il Corriere dello Sport, per la Lazio, battere il Lecce potrebbe significare un clamoroso quarto posto solo in caso di pareggio della Roma e sconfitta della Juventus. Ma, obiettività alla mano, è solo una flebile speranza: la Champions è un obiettivo ormai compromesso e una vittoria potrebbe comunque non regalare l’Europa League.

Un pareggio garantirebbe l’accesso alla Conference League, mentre una sconfitta — unita a un aggancio della Fiorentina che sfiderà l'Udinese — significherebbe restare fuori dall’Europa. E vincere non sarà facile: il Lecce, guidato da Giampaolo, ha bisogno dei tre punti (e altre combinazioni con Venezia ed Empoli) per evitare la retrocessione. Lo scenario è incerto e la Lazio non ha più il destino nelle sue mani. Deve vincere, ma poi tutto dipenderà dagli altri.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.