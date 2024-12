Lazio, è caccia al mediano in prestito. Ma Belahyane...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Baroni è rimasto con gli uomini contati a centrocampo. Castrovilli già non dava ampie garanzie, adesso Vecino starà fuori per due mesi. Il tecnico necessita di uno, forse due centrocampisti nuovi per evitare di spremere Rovella e Guendouzi, con Dele-Bashiru che ancora sta imparando il ruolo. Non ci sono slot liberi, l'unico modo sarebbe cedere Castrovilli ma l'ex Viola vuole giocarsi le sue chances e cogliere l'occasione. Proprio per questo, sembra che l'unica soluzione sia inserire un under 22, senza creare problemi in lista. Fino a quel momento, però, c'è una soluzione temporanea che vedrebbe il reintegro di Basic al posto dell'infortunato Vecino almeno fino al 2 gennaio, data d'inizio del mercato di gennaio. Come riporta il Corriere dello Sport, Lotito ha bisogno di liberarsi di alcuni stipendi, non basterebbe la cessione di Akpa-Akpro al Monza ed è per questo che Fabiani sta cercando profili in prestito con diritto di riscatto. I nomi di Belahyane del Verona, di Atangana del Reims e di Casadei del Chelsea sono quelli più caldi. Tutti under 22. Belahyane piace a Baroni, lo conosce, ma era fattibile senza la cessione del Verona al fondo Usa, con il cambio di società che è programmato per fine anno. I rapporti tra Setti e Lotito avrebbero aiutato a rendere più facile l'acquisto, sia per prezzo che per modalità.