Lazio, Felipe Anderson si è perso: Sarri prova a recuperarlo

RASSEGNA STAMPA - Felipe Anderson si è di nuovo perso. Il brasiliano, dopo uno splendido avvio, ha di nuovo smarrito la strada. Il suo ritorno a Formello dopo tre anni era stato accolto con la gioia del popolo biancoceleste. L'ex West Ham sembrava cresciuto in maniera importante. Un avvio di stagione da protagonista con gol decisivi e un derby da assoluto protagonista sembravano averlo rilanciato con l'aquila sul petto dopo la difficile annata al Porto. Quattro gol e sei assist in trenta presenze, però, fanno da contraltare ad alcune prestazioni negative. Dopo la gara con l'Inter, Pipe non è stato più lo stesso. L'aggressione subita da Dumfries, Lautaro Martinez e Handanovic e le accuse di antisportività ricevute lo hanno toccato particolarmente. Come sottolinea la consueta rassegna di Radiosei, il numero sette è un Atleta di Cristo, fa parte del movimento di ispirazione cristiana evangelica. Tra i seguaci ci sono tantissimi sportivi, si assumono la responsabilità di vivere una vita cristiana concorde alla volontà di Dio nel mondo dello sport. L'ex Santos è come se sentisse di aver tradito la propria fede, questo gli ha provocato in lui dubbi e angosce. I fischi ricevuti non hanno fatto che peggiorare la sua situazione. Non è un caso che Sarri si sia esposto per difenderlo in prima persona dopo il match con l'Atalanta. La Lazio ha nuovamente bisogno dei suoi strappi. La speranza del mister e del popolo biancoceleste è che Felipe possa tornare quello ammirato fino a ottobre. Il giocatore ha scritto sui social di lavorare sodo per crescere. Tutti si augurano che si sblocchi il prima possibile.