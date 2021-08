Lazio, finalmente il ritorno all'Olimpico con i tifosi: in 30.000 contro lo Spezia

Dopo la vittoria all'esordio in campionato contro l'Empoli per la Lazio arriva il primo test casalingo della stagione. Non sarà una partita come le altre perché a distanza di un anno e mezzo dall'ultima volta a sostenere la squadra all'Olimpico ci saranno finalmente anche i tifosi. Era il 29 febbraio 2020 quando i sostenitori biancocelesti occuparono gli spalti per l'ultima volta prima che la valanga Covid si abbattesse sul Paese. 2-0 al Bologna e sorpasso momentaneo in vetta alla classifica alla Juventus di Sarri. Senza il proprio pubblico alla Lazio mancò la spinta decisiva per inseguire quel sogno chiamato scudetto ma ora il "dodicesimo uomo in campo" tornerà a dare una mano alla squadra.

BIGLIETTI - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei già al Castellani i biglietti per il settore ospiti sono stati polverizzati in poche ore. Per la gara di sabato con lo Spezia la prima fase delle vendite è stata aperta ieri alle 16:30 e finirà domani alla stessa ora, momentaneamente riservata solo a coloro che avevano acquistato l'abbonamento per la stagione 2019/2020. Per loro sono previsti dei prezzi ridotti, poi dalle 17:30 di domani via alle vendite per tutti gli altri per un totale di circa 32.000 tagliandi messi a disposizione. Condizione necessaria per l'accesso allo stadio, ovviamente, è il possesso del green pass. L'entusiasmo è alle stelle, la prima vittoria in campionato lo ha acuito ancora di più e ora i tifosi non vedono l'ora di tornare a sostenere la squadra nella propria casa.

