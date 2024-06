Lazio, Guendouzi di nuovo leader: ma attenzione alle sirene inglesi

Fonte: Fabrizio Parascani

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Permanenza o addio: il futuro in bilico di Matteo Guendouzi. Sembrava vicina la sua partenza con Tudor in panchina, ma le dimissioni del tecnico croato hanno cambiato le carte in tavola. Con Baroni, il francese tornerà ad essere leader indiscusso, ma attenzione alle sirene dalla Premier League. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il centrocampista ex Arsenal e Marsiglia va verso la permanenza nella Capitale ma bisognerà capire se gli interessamenti dall'Inghilterra (Aston Villa e Newcastle su tutti) rimarranno tali o se invece arriverà a Formello qualche offerta importante. Solo un'offerta da 30 milioni rischierebbe di convincere la società capitolina a lasciar andare Guendo.

