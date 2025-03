Lazio, Guendouzi instancabile guerriero: le sue statistiche fanno impressione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Giornata di ritorno per i nazionali: Baroni ritroverà tutti coloro che sono partiti per vestire le maglie dei rispettivi paesi, tra i quali il francese Guendouzi, che è partito titolare con la Croazia giocando quasi tutta la gara, per poi non entrare nella gara di ritorno. Come sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport, per il tecnico biancoceleste, "Guendo" è assolutamente indispensabile.

Il classe '99 è il centrocampista che ha giocato di più in Serie A: 2554 minuti in campo, 77 in più di ogni altro mediano. In 29 partite di 90 minuti, il francese ha saltato solo 56 minuti. Nel complesso (campionato e coppe) ha giocato per 3216 minuti. Servirà un Guendouzi battagliero e fiero, come è sempre, per affrontare il prossimo tostissimo filotto di partite contro Torino (a cui ha segnato due dei tre gol segnati in Serie A), Atalanta, Bodo, Roma e ancora Bodo.

I dati parlano chiaro: Guendouzi è il giocatore della Serie A che vanta più passaggi riusciti nella trequarti avversaria (450). Si colloca dietro a Locatelli (1577) e De Roon (1522) per passaggi totali riusciti (1461). Solo Barella (40) ha creato più occasioni su azione rispetto a lui (32). Nella Lazio ha registrato il record per palloni giocati in tutte le competizioni (2467) ed è il giocatore che ha recuperato più possessi oltre il centrocampo (16).