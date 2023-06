Lazio, il futuro di Tare resta un rebus. Lotito: "Ci parlerò..."

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è ufficialmente in vacanza, ma il lavoro a Formello non è finito. Lotito cercherà di ristabilire l’equilibrio che consente di poter progettare al meglio il futuro e di creare quell’ambiente familiare che faccia sentire tutti a proprio agio. È stata un’annata impegnativa, ora serve rimettere in ordine ogni tassello. Sono previsti cambiamenti, non solo a livello di rosa. Si parla dei vertici, la dirigenza sarà ridisegnata. Il futuro di Tare è un argomento delicato sul quale il patron non ha voluto sbilanciarsi. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, le indiscrezioni su Calveri e Fabiani sono fondate. Prima però presidente e direttore sportivo devono parlarsi, lo ha affermato lui stesso.

PROMESSA - L’ambizione c’è, non ci si accontenta mai. La prossima stagione dovrà essere migliore di quella appena conclusa. Il presidente ha promesso che sarà più presente, non commetterà gli stessi errori del passato. Investirà sul mercato per rendere la sua rosa competitiva al punto giusto, dà ragione a Sarri: la Champions non deve essere un traguardo occasionale. Cambierà anche strategia per quel che riguarda il lavoro di squadra tra collaboratori, dividendo le responsabilità e assumendo le decisioni finali.

