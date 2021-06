Lazio, il punto sul mercato: tutti i nomi sulla lista dei desideri

Priorità all'allenatore, ma la Lazio studia i primi profili da poter regalare al nuovo tecnico. Molto dipenderà dal suo stile di gioco e, dovesse essere Sarri, i biancocelesti passerebbero al 4-3-3 o al 4-3-1-2. In ogni caso servirà un centrocampista di rottura bravo anche negli inserimenti e il nome di Morten Thorsby potrebbe essere quello giusto per sostituire il partente Parolo. Classe '96, a 25 anni il norvegese della Sampdoria ha raggiunto la giusta maturità per il salto di qualità e diverse squadre sono alla finestra per lui.

DIFESA - Capitolo difesa. Sono tanti i nomi accostati alla Lazio che guarderà soprattutto il mercato degli svincolati. Maksimovic e Hysaj sono ormai due ex Napoli e Sarri li ha già allenati, in più c'è l'idea Jerome Boateng che stuzzica non poco. Altri nomi sono quelli del classe '97 dell'Arsenal Mavropanos che ha giocato l'ultima stagione in prestito allo Stoccarda e Gian Marco Ferrari del Sassuolo di cui si era già parlato prima dell'addio di Inzaghi. A Stefan Radu infine è stato proposto il prolungamento di contratto per un altro anno, ma il romeno chiede un biennale.

USCITE - Sul fronte uscite, per il momento, da registrare qualche offerta per Vedat Muriqi. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, l'attaccante kosovaro è richiesto da Fenerbahce, Eintracht Francoforte e Borussia Moenchengladbach ma bisogna trovare la formula giusta per il suo trasferimento. Sempre in attacco da valutare la posizione di Correa che potrebbe essere il sacrificato tra i big biancocelesti.

