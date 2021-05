Calciomercato Lazio, spunta un nuovo nome per il centrocampo

La Lazio deve risolvere la grana allenatore, ma sta iniziando a pensare anche a i possibili colpi in mezzo al campo. Tra i nomi per rinforzare il centrocampo biancoceleste, riporta Gianlucadimarzio.com, ci sarebbe anche quello di Morten Thorsby della Sampdoria. Il norvegese classe '96 è reduce da un buon campionato in blucerchiato dove ha collezionato 33 presenze, condite da 3 gol e 1 assist. Su di lui va registrato anche l'interesse dell'Atalanta.