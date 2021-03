Lazio, Immobile: "Vogliamo arrivare più su. Prossimo obiettivo? Vincere un'altra Scarpa d'oro"

Torna a parlare Ciro Immobile dopo la consegna della Scarpa d'oro, il punto più alto della sua carriera dal punto di vista personale. Come riporta l'odierna edizione della Gazzetta dello Sport, il bomber della Lazio è giustamente felice e orgoglioso di sé per aver raggiunto Toni e Totti in questo particolare Olimpo degli attaccanti italiani, sfruttando al massimo un momento particolarmente prolifico di gol e grandi prestazioni. Ora nuove difficoltà nel calcio per Ciro, dettate soprattutto dal Covid: "Senza tifosi manca la cosa più importante: la passione, l’emozione, il boato nello stadio dopo un gol, festeggiare coi tifosi. Così dedico questo premio non solo alla società e ai miei compagni, ma anche ai tifosi". Si passa però anche più tempo a casa, e chissà che Immobile non metta in pratica un consiglio di Papa Francesco durante l'udienza di qualche tempo fa: "Gli piacciono le famiglie numerose e mi ha detto di avere più figli. Meglio esaudire un desiderio del Papa...". Sulla vita biancoceleste Ciro non ha dubbi come sempre, Roma è la sua casa e qui l'attaccante di Torre Annunziata ha costruito il suo particolare percorso, senza raccogliere lo scettro di Klose ma tracciando la propria strada. Il progetto con il club e con Inzaghi va avanti e, a detta dello stesso Immobile, "vogliamo arrivare più su". Sul fronte Nazionale il mancato Mondiale resta ovviamente uno dei momenti più bui della sua carriera, ma il lavoro di Mancini ora restituisce un nuovo volto all'Italia e Immobile è molto ottimista per l'Europeo, pur ammettendo di dover lavorare sulla media realizzativa. Infine, una chiosa sul prossimo obiettivo personale: "Vincere un’altra Scarpa d’oro!". Come a dire, mai accontentarsi.

