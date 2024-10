Lazio | Inarrestabile Pedro: a giugno il club può proporgli il rinnovo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Si pensano all'infinito i fuoriclasse come Pedro, ma anche l'infinito un giorno finisce: "Essendo verso la fine della carriera voglio sfruttare al meglio tutte le occasioni che mi capitano sul campo e voglio farlo con i miei compagni perché non so ancora quando verrà il momento. È difficile prendere questa decisione, ma toccherà anche a me ed è bene approfittare di tutto. Poi? Si vedrà, magari tornerò a Tenerife e starò insieme ad amici e parenti". Non è facile per nessuno elaborare la fine della carriera. La grande bellezza di una vita calcistica stellare, la profonda tristezza di dover dire basta. Pedro - 37 anni e il contratto in scadenza a giugno - è tra quelli che potrebbe smettere.

Tuttavia, in cuor suo, si sente ancora un giocatore e i gol che sta regalando alla Lazio non sono gol di uno che sta già passeggiando sul viale del tramonto. Lo spagnolo non insegue ciò che è stato, insegue quel che sarà. Maestro dello spogliatoio, simbolo, "formatore" - insieme a Baroni - dei giovani che costruiranno la squadra del futuro. La sua carriera si esprime nell'esempio, insegna che si può ancora credere nell'infinito. E, secondo quanto riporta Corriere dello Sport, con la Lazio potrebbe anche non finire a giugno: di contratto se ne riparlerà, e non è escluso che il club possa proporgli il rinnovo.

